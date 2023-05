Sem Jacy e Kelvi, Paysandu tem 20 jogadores relacionados contra o Ypiranga-RS; veja a lista

Aproveitando que já está no Sul do Brasil, o Paysandu viaja nesta terça-feira de Florianópolis direto para Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, cidade que será palco da partida contra o Ypiranga-RS, pela 3ª rodada da Série C 2023. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira, 20h, no Estádio Colosso da Lagoa. E para este jogo o técnico Marquinhos Santos não deverá ganhar peças de reposição para os dois jogadores que foram expulsos contra o Figueirense, Jacy Maranhão e Kelvi.

"Nós viemos [a Florianópolis] com um grupo grande, viemos com 22 atletas, então estamos preparados", garantiu Marquinhos Santos durante entrevista coletiva logo após a derrota por 2 a 0 para o Figueirense.

Desta forma, a delegação que se desloca ao Rio Grande do Sul terá 20 jogadores aptos para entrar em campo. Mesmo com a perda de dois volantes, o técnico bicolor ainda terá quatro opções para o setor: Arthur, Geovane, Paulo Henrique e João Vieira.

Lista de jogadores relacionados contra o Ypiranga-RS

Goleiros: Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan Bernardoon;

Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan Bernardoon; Zagueiros: Genilson, Filemon, Wanderson e Naylhor

Genilson, Filemon, Wanderson e Naylhor Laterais: Edilson e Igor Fernandes;

Edilson e Igor Fernandes; Volantes: Arthur, Geovane, João Vieira e Paulo Henrique;

Arthur, Geovane, João Vieira e Paulo Henrique; Meias: Juninho e Leandrinho

Juninho e Leandrinho Atacantes: Bruno Alves, Vinícius Leite, Mário Sérgio, Luis Phelipe e Vicente