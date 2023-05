Após derrota, técnico do Paysandu dispara contra arbitragem: 'Influenciou diretamente no resultado'

O Paysandu perdeu a primeira na Série C do Brasileiro, contra o Figueirense, pela segunda rodada. Após a partida, o técnico Marquinhos Santos, que fez a estreia no comando bicolor, fez críticas quanto à arbitragem do baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com Marquinhos, a atuação do juíz interferiu na partida. O treinador reclamou da expulsão do volante Jacy Maranhão e falou sobre um lance que, para o técnico, deveria ter sido marcado pênalti.

"[A arbitragem] Influenciou diretamente no resultado, não só com a expulsão, com os pênaltis não marcados. No meu ponto de vista não era uma situação para expulsão, não era o último homem, tinha cobertura. Ele [Jacy Maranhão] sequer encostou no atleta adversário. E houve pelo menos um pênalti a nosso favor em cima do Igor [Fernandes]. Foi claro e evidente. Poucas vezes vi uma arbitragem influenciar e ser responsável pelo resultado como aconteceu no jogo de hoje", disparou.

VEJA MAIS

Marquinhos também ficou na bronca pela expulsão do volante Kelvi, no banco de reservas. O comandante da equipe alviceleste apontou que precisa trabalhar este lado psicológicos, para problemas como estes não venham afetar o desempenho dos atletas. Mas também cobrou uma melhora no quadro arbitral.

"Foram muito estranhas as expulsões, como se deram. Não só a do Jacy, como a do Kelvi, que estava do meu lado e não falou absolutamente nada para o 4º árbitro e ele já saiu falando que ia expulsar o Kelvi do banco. Acho que, pelo fato de não ter VAR na Série C, se torna algo que temos que cuidar. Vou conversar com os atletas até o mental e o emocional, porque não podemos ter atletas expulsos e comprometer a estrutura de jogo. Mas também tem que se valer dessa situação para que se possa ir à CBF, levar imagens, para que se melhore e qualifique a arbitragem", disse.

O treinador do Paysandu também fez questão de apontar que os erros não são apenas contra uns e outros. Tanto que citou a arbitragem da vitória contra a Aparecidense, que ficou revoltada com supostos erros da arbitragem.

"Parece choro de quem perdeu, mas não. Lá na Curuzu também não foi uma boa arbitragem mesmo jogando em casa contra a Aparecidense. Acho que precisa qualificar e melhorar a arbitragem da Série C", concluiu.