Em jogo equilibrado, Paysandu leva dois gols do Figueirense e perde a primeira na Série C; veja

Figueirense e Paysandu duelaram na noite desta segunda-feira (8), no Estádio Orlando Scarpelli, pela segunda rodada da Série C. Em um jogo parelho e bem movimentado, os donos da casa conseguiram aproveitar as oportunidades criadas, vencendo a partida por 2 a 0, gols marcados por Bruno General ainda no primeiro tempo e Guilherme Pato nos acréscimos. Com o resultado, os bicolores permanecem com três pontos, temporariamente na 11ª posição. Na próxima quinta-feira (11), o time enfrenta o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, pela terceira rodada da competição.

O primeiro bom momento do Figueirense foi aos 7, Cesinha entrou na pequena área em condição legal e fez o arremate, mas Thiago Coelho, em cima do lance, espalmou, até que a defesa fizesse o corte. A primeira finalização bicolor só aconteceu aos 20, depois de Geovane receber um bom passe na entrada da área, limpou o marcador e bater no contrapé do arqueiro, que conseguiu desviar para a linha de fundo.

Em linhas gerais, o Paysandu passou o primeiro tempo tentando furar o bloqueio alvinegro com jogadas mais agudas e enfiadas de bola entre os zagueiros, que por vezes resultavam em falta. Em uma delas, aos 32, Igor Fernandes invadiu a grande área entre dois defensores e foi derrubado. Os bicolores pediram a penalidade, mas o árbitro mandou seguir. Nesse aspecto ofensivo, os mais acionados foram Geovane e Vinícius Leite.

A dificuldade bicolor estava justamente no arremate, que não tardou a trazer problemas. Aos 41, Vini Leite encontrou Jacy na entrada da área. O volante bateu de primeira, no contrapé de Wilson. O arqueiro do Figueira se esticou todo para fazer grande defesa. E como diz o velho ditado, "Quem não faz, leva". Assim, na mesma sequência, o Figueirense abriu o placar, depois de arrancada e lançamento para Gustavo França. O meia chutou fraco, mas suficiente para Thiago Coelho rebater na frente de Bruno General, que só teve o trabalho de bater por cima.

Durante todo o primeiro tempo o Paysandu teve maior posse de bola e finalizou mais, mas levou o gol em uma falha de Thiago Coelho. Na volta do intervalo, o time ainda perdeu o zagueiro Jacy Maranhão, expulso por falta perigosa na entrada da área. Com um a menos, a defesa bicolor ficou desguarnecida, para a vantagem do Figueira, que passou a explorar bastante as entradas na área adversária. Com o desgaste nítido, o técnico Marquinhos Santos tirou Vinícius Leite para a entrada de João Vieram, reforçando novamente o setor.

A situação adversa quase provoca o segundo gol aos 10 minutos, quando Bruno General entrou novamente na área, mas desta vez Thiago Coelho se redimiu e abafou a tentativa. O técnico Roberto Fonseca então fez duas alterações e deixou a equipe mais adiantada, aproveitando que o Papão precisou abrir mão de uma mudança para reforçar a zaga. Os demais tentavam reerguer o time, mas os passes errados começavam a prejudicar.

Aos poucos os donos da casa foram dominando os espaços e chegando com maior frequência. Aos 18, Gabriel Conceição acertou a trave, enquanto o time inteiro se lançava ao ataque. A pressão persistiu e o Papão tentou se desvencilhar da forte marcação, mas o jogo diminuiu de intensidade e o Figueira preferiu tocar a bola para ganhar tempo. Fonseca então fez outra mudança depois dos 30. O Paysandu respondeu com o cruzamento de Geovane cabeceado por Mário Sérgio e desviado na zaga.

O escanteio foi cobrado, mas Maurício tirou. As últimas mudanças do bicola ajudaram o time a se reerguer na reta final. Aos 43, Luis Phelipe sofreu falta na entrada da área e João Vieira cobrou rasteiro, quase enganando a defesa. Em seguida, o próprio Vieira levantou bola na área e a zaga cortou para um novo escanteio. A insistência na reta final continuou forte. Por falta de vontade não foi, mas o último ato da partida foi aquilo que não se esperava. Guilherme Pato recebeu bola na intermediária e chutou rasteiro de fora da área, decretando a vitória do Figueirense por 2 a 0.

Ficha técnica

Data: 07/05/2023 (domingo)

Local: Orlando Scarpelli

Horário: às 20h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

Cartões Amarelos: Robson Alemão, Andrew, Elias, Guilherme Pato, Uesley Gaúcho (Figueirense) Vinícius Leite, Mário Sérgio, Bruno Alves (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Jacy Maranhão (Paysandu)

Figueirense: Wilson; Elias, Otávio Gut, Maurício, William Matheus; Robson Alemão (Uesley Gaúcho), Gledson, Cesinha (Léo Arthur), Gustavo França (Guilherme Pato); Andrew e Bruno General (Gabriel Conceição)

Técnico: Roberto Fonseca.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon, Igor Fernandes; Jacy Maranhão, Arthur (Juninho), Geovane (Luis Phelipe), Bruno Alves (Leandrinho); Vinícius Leite (João Vieira) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos