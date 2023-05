Paysandu: Roger Aguilera nega travessia de Paulinho Curuá: 'Neste momento, não procede'

Como informado pela equipe de O Liberal, o contrato do volante Paulinho Curuá com o Remo chegou ao fim. Logo após a confirmação, rumores de uma ida do meio-campista para o Paysandu começaram a ganhar força.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A equipe de O Liberal entrou em contato com o vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, que negou o suposto interesse do Bicola. O dirigente descartou Curuá, neste momento, e reforçou que o elenco está sob avaliação do novo técnico Marquinhos Santos.

"A gente está em avaliação, vamos jogar hoje. Ninguém tem nada em relação ao Paulinho Curuá, não. O Marquinhos ainda está avaliando o nosso elenco. Depois vamos ver o que precisa, quais são as peças. Isso aí é só especulação. Neste momento, não procede", garantiu.

VEJA MAIS

O técnico Marquinhos Santos, que estreia nesta segunda-feira (8), contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 20h, pela Série C, conta com outros jogadores para a função de volante. São eles: Arthur, Geovane, João Vieira, Paulo Henrique, Kelvi, Eric e Gabriel Davis.

Acompanhe a partida entre Figueirense x Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.