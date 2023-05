Próximo adversário do Paysandu na Série C tem dois jogadores ex-Remo no elenco; saiba quem são

O Paysandu tenta dar a volta por cima na Série C do Brasileirão contra o Ypiranga-RS, nesta quinta-feira (11), às 20h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Para superar o adversário do sul do país, o Papão vai reencontrar com alguns jogadores conhecidos do futebol paraense.

O Ypiranga-RS tem dois jogadores com passagens recentes pelo maior rival do Paysandu, o Remo. Ambos os atletas, inclusive, disputaram a Terceirona do ano passado pelo Leão Azul. Veja quem são:

Felipe Gedoz

Gedoz viveu polêmicas fora de campo em Belém (Cristino Martins/ O Liberal)

Tratado como a grande contratação da década pelo Leão Azul quando foi anunciado, em 2020, Gedoz passou por altos e baixos em Belém. No mesmo ano em que chegou, o jogador ajudou a equipe azulina a conquistar o acesso à Série B do Brasileirão, além de terminar a temporada com o vice-campeonato da Copa Verde.

No ano seguinte, o jogador esteve no elenco do Remo, rebaixado à Terceira Divisão. No entanto, na mesma temporada veio o primeiro título pelo Leão: a Copa Verde, sobre o Vila Nova-GO.

No terceiro ano em Belém, Gedoz não acumulou bons números. Sofreu com uma lesão no início da temporada, conquistou o Parazão de 2022, mas só jogou alguns jogos da Terceirona pelo Leão, antes de ser dispensado. Em toda a passagem pelo o Remo, o jogador atuou em 79 partidas e marcou 12 gols.

No Ypiranga-RS, no entanto, Gedoz só jogou apenas um jogo: o empate em 1 a 1 com o CSA-AL, na última rodada. Antes de ir ao clube gaúcho, o meia estava no Santa Cruz-PE, por onde jogou o campeonato estadual.

Netto

Netto Norchang jogou no Remo em 2022 (Cristino Martins/ O Liberal)

Ao contrário de Gedoz, Netto teve uma passagem mais curta pelo Remo. O jogador chegou ao Baenão após a conquista do título paraense de 2022 e disputou várias partidas pelo Leão Azul na Série C. Ao todo, foram 13 jogos com a camisa remista e apenas um gol marcado.

Depois do Remo, Netto passou pelo São José-RS, onde disputou o estadual e fez nove partidas. Logo após o gauchão, o jogador se transferiu para o Ypiranga-RS, onde entrou em campo nas duas primeiras partidas do clube na Terceirona de 2023.

Série C

A Série C do Paysandu começou irregular. Na primeira rodada, o Papão bateu a Aparecidense-GO, em casa, por 2 a 1. Na segunda partida, o Lobo foi derrotado pelo Figueirense-SC, fora de casa, por 2 a 0. Atualmente, o Bicola está na 13ª posição da Terceirona, com três pontos.