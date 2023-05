Série C: dupla Re-Pa termina rodada fora de zona de classificação pela primeira vez em quatro anos

A segunda rodada da Série C de 2023 terminou a situação dos clubes paraenses que participam do torneio está delicada. Após a derrota por 2 a 0 para o Figueirense, na última segunda-feira (8), o Paysandu caiu para a 13ª posição e se juntou ao Remo - 19º colocado - na parte debaixo da tabela, distante da zona de classificação à próxima fase da Terceirona.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A condição - ambos os clubes longe das zonas de avanço do torneio - é rara. Desde quando a dupla Re-Pa passou a disputar a Série C junta, somente em duas oportunidades as equipes ficaram, ao mesmo tempo, fora das posições de classificação à segunda fase. A última vez, inclusive, ocorreu há quatro anos.

VEJA MAIS

Em 2019, Remo e Paysandu se enfrentaram na Série C pela primeira vez na história. O Leão, que estava na quarta temporada seguida na Terceirona, recebeu o Papão, que havia acabado de ser rebaixado da Série B. Naquele ano, a dupla sofreu na Terceira Divisão e chegaram a ficar, por duas rodadas, longe do G-4, que era a zona de classificação à segunda fase.

O fato ocorreu nas rodadas 15 e 16 da competição. Naquele momento, Remo e Paysandu alternavam a 5ª e 6ª posições na tabela. Enquanto o Papão tentava uma arrancada no torneio, depois de um início ruim, o Remo vinha de uma sequência recente negativa, após fazer pontos importantes nas primeiras rodadas.

Na 17ª rodada, no entanto, tudo voltou ao "normal". O Remo venceu o São José, em casa, por 2 a 0, e subiu para a 3ª posição. Por outro lado, o Paysandu bateu o Luverdense por 3 a 1, longe de Belém, e foi à rodada final na 2ª posição.

Porém, a manutenção da dupla Re-Pa na zona de classificados durou pouco. Na última rodada, as equipes se enfrentaram no Clássico Rei da Amazônia, que terminou empatado em 1 a 1. Com os demais resultados do campeonato, o Paysandu acabou a primeira fase na 4ª colocação, classificado aos mata-matas. Por outro lado, o Remo caiu para a 5ª posição, dando adeus à Terceirona.

Próximos compromissos

Pela Série C deste ano, Remo e Paysandu voltam a campo ainda nesta semana. Na quinta-feira (11), o Papão viaja até Erechim para enfrentar o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, às 20h. Já o Remo recebe no domingo (14), Dia das Mães, às 16h30, o Amazonas, no Baenão. Ambas as partidas terão transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.