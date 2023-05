Lucas Mendes quer Remo com outra postura para vencer a primeira na Série C: 'Em casa somos fortes'

Depois de duas derrotas em dois jogos, o Clube do Remo parte para o terceiro desafio na Série C deste ano, agora em sua casa, para ver se afasta a "urucubaca" da equipe, que ainda não marcou pontos na competição. Com uma semana inteira para treinar, os jogadores esperam uma outra postura diante do Amazonas, no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ao menos é o que pretende o lateral-direito Lucas Mendes, que acredita muito no longo tempo entre a segunda e a terceira partida, ideal, segundo ele, para corrigir os erros de postura que levaram o time a perder no Mangueirão para o Botafogo-PB.

"A semana cheia é muito importante para nós, jogadores, e para o professor. Ele pode implementar algumas situações e estamos aproveitando bem esses dias de treinos da parte física. Serve para ajustar as coisas que deixamos a desejar nos últimos jogos", reforça Lucas, que deseja ver o peso da torcida em casa.

SAIBA MAIS



"A gente sabe que aqui no Baenão somos fortes. Ainda não perdemos aqui esse ano e esperamos fazer um grande jogo no domingo para sair com os três pontos", garante. Uma das possíveis alterações na montagem do time pode ser tática, caso o técnico Marcelo Cabo opte por utilizar as jogadas laterais, com o auxílio de quatro homens no meio-campo.

"Eu acho que sobre a mudança de formação a gente tem que se adaptar o melhor possível. Quanto a isso não tivemos problema. Também nos acostumamos a jogar assim, com mais espaço para o lateral passar por fora. Tivemos alguns momentos bons dessa forma, então não vejo problema".

O jogo será neste domingo, a partir das 16h30. "A gente espera uma mudança de comportamento dentro do Baenão. sabemos que somos fortes aqui e o torcedor pode esperar um time muito diferente dos últimos dois jogos. Tenho certeza que no domingo vamos fazer uma grande partida", encerra.