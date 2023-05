Depois de duas derrotas na Série C, volante do Remo quer olho no futuro: 'Temos que passar por cima'

No próximo domingo (14), o Clube do Remo terá outra oportunidade de desfazer a má impressão causada nos dois primeiros jogos da Série C, onde o time foi derrotado dentro e fora de casa. O adversário da vez será o Amazonas, em casa, que vem de vitória e é o atual 9º colocado.

Pelas estatísticas, é a primeira vez na temporada que o Leão Azul é golpeado sem dó por duas vezes seguidas. Diante do pugilato unilateral, os jogadores querem a reação para mostrar que estão vivos no campeonato, sem, no entanto, esquecer das lições adquiridas nos dois revezes.

"A gente fica muito chateado. A gente não teve duas derrotas seguidas assim no ano, mas é levantar a cabeça e continuar o trabalho para consertar os erros. E que no próximo jogo a gente saia com a vitória", aposta o volante Anderson Uchôa. Para ele, o clube não terá nenhuma partida "meia boca" daqui pra frente.

"Esperamos um jogo difícil. Eu acho que na Série C não tem jogo fácil. Tivemos dois compromissos contra o São Bernardo e Botafogo-PB e vimos que os times são fortes. Estamos bem concentrados e focados para superar esses problemas", prossegue, adiantando que a única forma de virar a página é esquecê-la e focar na sequência de jogos.

"Para sair dessa situação só mesmo com muito trabalho. Temos uma semana cheia para trabalhar, ajustar os nossos erros, onde cada um sabe a sua parte. Todo mundo fica chateado, mas não dá para lamentar. Estamos cientes das nossas responsabilidades.

Não adianta só jogar com a bola no pé, se não tiver um pouco mais de vontade. A Série C pede isso e vamos trabalhar em cima desse propósito", encerra.