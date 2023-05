Remo descarta ir ao mercado por saída de Curuá, garante executivo

O Remo não planeja ir ao mercado para contratar um substituto de Paulinho Curuá, quando a janela de transferências da Série C for reaberta. Foi o que garantiu o executivo de futebol do clube, Thiago Gasparino, em entrevista coletiva.

O dirigente reafirmou que o clube tinha o interesse na continuidade de Curuá. No entanto, trouxe Claudinei, após não ter sucesso na tentativa de permancer com o volante paraense.

"Em relação a saída do Curuá, nós já havíamos trabalhado para a permanência, mas isso não aconteceu e fomos ao mercado. Trouxemos o Claudinei, que é da mesma posição e estamos contentes com a chegada dele. Agora é trabalhar para dar alegria ao torcedor", afirmou.

O próximo compromisso do Remo na Série C está marcado para domingo (14), no Baenão, às 16h30, contra a equipe do Amazonas. Até aqui, os azulinos seguem na penúltima posição do campeonato, sem ponto marcado.

Acompanhe a partida pelo portal OLiberal.com.