Volante e zagueiro do São Bernardo, que jogaram contra o Remo, são citados em esquema de apostas

O zagueiro Rafael Vaz e o volante Fernando Neto, que defendem o São Bernardo-SP, foram denunciados no esquema de manipulação, no escândalo das apostas. Rafael foi titular na vitória do Berna contra o Remo, na primeira rodada da Série C. Fernando ficou no banco de reservas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Em um trecho revelado pelo O Globo de conversas entre apostadores investigados na operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, revelam citações a uma série de jogadores. Entre eles, Rafael Vaz e Fernando.

Rafael Vaz

Um dos apostadores diz que conversou com Rafael Vaz sobre uma substituição no intervalo de uma partida. Ele diz que "já tava tentando trazer o Vaz para nós" há semanas. O nome aparece em uma lista dos apostadores para combinação de jogos num fim de semana de outubro de 2022. Bruno Lopez, apostador investigado, diz que os nomes estão "mais ou menos certos".

"Tava só trocando ideia aqui, realmente o Lisca trocou no vestiário, pelo Rafael Vaz, por causa do campo estava molhado e o Rafael Vaz é melhor nas bolas longas, aí trocou no vestiário. Aí realmente fui confirmar com o Vaz aqui, que eu tenho acesso ao Vaz aqui com um brother aqui, e o Vaz confirmou a mesma coisa, já tava tentando trazer o Vaz já pra nós aqui já tinha umas semanas aqui já, eu e o Vaz troca ideia de boa, ele falou que realmente foi isso".

VEJA MAIS

Fernando Neto

Na denúncia, se destaca-se também um diálogo entre Fernando Neto, atualmente no São Bernardo, e Eduardo Bauermann, zagueiro do Santos, que foi afastado na última terça-feira (9).

O diálogo em questão ocorreu dois dias após a partida entre Santos e Avaí, válida pelo Brasileirão de 2022, jogo que está sendo investigado no processo em questão. Fernando Neto, que já havia atuado ao lado de Bauermann no Paraná, abordou o zagueiro com uma oferta de R$ 60 mil para que ele recebesse um cartão amarelo nas rodadas finais da competição.

Durante a mencionada conversa, o jogador do Santos recusou veementemente a proposta apresentada. No entanto, revelou ter tentado anteriormente um esquema semelhante para receber um cartão amarelo em 2021, quando atuava pelo América-MG. Segundo seu relato, um companheiro de equipe foi advertido, embora a partida em questão não tenha sido especificada.

Em um tom de brincadeira, Fernando fez um comentário irônico sobre o fato de Bauermann não ter conseguido receber o cartão amarelo propositalmente.

"É fácil demais kkkkk", escreveu o volante.

Bauermann, por sua vez, mencionou que, no Brasileirão de 2022, recebeu seis cartões amarelos sem ter a intenção de fazê-lo. No entanto, no ano anterior, quando tentou de propósito, não obteve sucesso em sua empreitada.