Para jogadores, final do Parazão contra o Águia represente virada de chave no Remo; veja

Atual Campeão Paraense, o Clube do Remo tem a chance de levar a sua 48ª taça, mas antes, precisa vencer o Águia de Marabá em uma final de dois tempos, que tem um valor inestimável para o atual elenco. As coisas não andam muito bem pelos lados do Baenão, principalmente depois da terceira derrota na Série C, no último domingo. Passado o baque, os azulinos querem virar a chave justo contra o Azulão Marabaense.

Ao menos é no que acredita o atacante Jean Silva. Para ele, apesar da sinalização do técnico Marcelo Cabo em fazer algumas mudanças, sobretudo as provocadas pelo impedimento de alguns atletas, dado o prazo vencido para inscrição de atletas, pode ser uma boa alternativa, uma vez que as mudanças facilitam o ritmo de jogo a muitos atletas. "Durante o campeonato, durante toda a temporada nós mostramos nossa força, sabemos que essa questão de titular e reserva nunca foi um padrão. Muitos entraram, outros saíram, mas todos responderam", avalia, ainda lamentando a queda em pleno Baenão, para o Amazonas.

"Não tem como esquecer. Nosso início foi abaixo, a gente oscilou, mas temos que fazer essa virada de chave, pois sabemos o quanto importa o bicampeonato para o clube, para os atletas. Temos esses dias para trabalhar, treinar e absorver o que o professor tem a dizer, pois o nosso adversário é uma grande equipe e grandes equipes exigem concentração para desempenhar o melhor futebol", ressalta.

Para a final do Parazão, Silva espera que os principais ajustes sejam colocados em prática, para que o elenco entre na final com a superioridade técnica que marcou a trajetória do clube nesta edição do Campeonato Paraense. "A gente já conversa isso entre si, nos cobramos muito. Nesses dias de trabalho estamos muito focados para corrigir os pontos necessários. Acredito que isso vai passar com muito trabalho e dedicação", encerra.