Remo: jogo de volta da final do Parazão contra o Águia tem nova data; veja qual

Contra o Águia de Marabá, o Remo inicia a decisão do título do Campeonato Paraense nesta quinta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira. O jogo da volta, que à principio ocorreria no dia 25 deste mês, passou para a sexta-feira (26), ainda sem local e horário definidos.

A mudança foi realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O motivo para a troca de dias está registrada apenas como "ajuste na tabela" do torneio. A alterção foi assinada pelo diretor de competições da FPF, Del Filho.

Remo e Águia voltam a decidir um título paraense após 15 anos. A primeira e última vez foi no Parazão de 2008, com ambos os jogos no Mangueirão. Após um empate em 1 a 1 na ida, o Leão garantiu o 42° título estadual com um triunfo na segunda partida por 2 a 1.

Agora, o Remo vai em busca da 48ª taça, sendo o bicampeonato seguido. Já o Águia tenta o primeiro título de sua história, após dois vices: em 2008 e 2010. Acompanhe a cobertura completa de ambas as partidas da decisão do Parazão pelo portal OLiberal.com.