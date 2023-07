Remo: Bentes informa destino da arrecadação da Copa do Brasil e revela folha salarial do elenco

O presidente do Remo, Fábio Bentes, disse à torcida o que foi feito com o dinheiro arrecadado pelo Leão nas partidas contra o Corinthians, pela Copa do Brasil deste ano. De acordo com o mandatário azulino, o montante - que ultrapassou a quantia de R$ 3 milhões entre premiação e bilheteria - foi destinado ao pagamento da folha salarial e na melhoria estrutural do clube.

"Arrecadamos quase R$ 3 milhões contra o Corinthians e aplicamos esse dinheiro no próprio clube. Investimos no CT, pagamos as dívidas trabalhistas e compramos equipamentos de saúde e preparação física. O restante foi usado para manter a folha de pagamento em dia. Se você for olhar os borderôs do Remo na Série C, não paga nem metade de uma folha", disse Bentes.

De acordo com Fábio, a folha salarial do Remo, nesta temporada, custa cerca de R$ 1 milhão. Segundo ele, o valor está dentro da arrecadação azulina, mas precisa ser "conquistado" a cada mês. O presidente disse que já possui em caixa o valor para pagar os salários dos jogadores no mês de agosto. No entanto, ainda busca dinheiro para quitar os ordenados de setembro.

"A folha está na casa de R$ 1 milhão, é verdade. Mas o mais importante é que estamos mantendo tudo isso em dia. Essa sempre foi uma prioridade da nossa gestão. Continuaremos fazendo isso, já que temos a quantia de agosto em caixa. A de setembro, estamos indo atrás, mas tudo depende do andamento do clube no Brasileirão", explicou.