Série C: Veja quantos pontos o Remo precisa fazer para se salvar do rebaixamento

Com a derrota no Re-Pa, o Remo se manteve na zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão e agora precisa fazer contas. Com seis rodadas para o fim, o Leão precisaria de mais oito pontos para estar com a permanência garantida na Terceirona, segundo o Site Chance de Gol.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com 13 pontos em 13 rodadas até aqui, o Remo tem 31.4% de risco de rebaixamento. De acordo com os números da plataforma, 21 pontos dá 60% de probabilidade atingir o objetivo, que é a permanência na Terceirona, já que o site projeta que o último classificado para o quadrangular chegue a 28.

Ou seja, o Remo precisaria de, pelo menos, mais duas vitórias e dois empates para assegurar a salvação. Esta, aliás, foi a pontuação que salvou o Altos-PI, último clube que ficou fora do Z4.

VEJA MAIS

Classificação

Com seis pontos a menos que o São José, oitavo colocado, o Chance de Gol dá apenas 2.9% de probabilidade de classificação para o Leão Azul. Com os 28 pontos projetados pela plataforma para a classificação, o Remo teria que fazer mais 15 pontos. Ou seja, vencer cinco dos últimos seis jogos.

Pela frente, o Remo tem ainda tem Náutico (fora de casa), Ypiranga (no Baenão), Volta Redonda (no Baenão), Manaus (fora de casa), CSA (fora de casa) e Altos (em casa, com local a ser definido). Acompanhe a cobertura completa da reta final do Leão na Terceirona pelo O Liberal e portal OLiberal.com.