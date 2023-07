Remo: Pedro Vitor é diagnosticado com lesão ligamentar no joelho e está fora do resto da temporada

O atacante Pedro Vitor, do Remo, está fora do restante da temporada azulina. De acordo com comunicado divulgado pelo clube nesta terça-feira (18), o jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e precisará passar por uma cirurgia. A data de quando o procedimento deve ocorrer, no entanto, ainda não foi divulgada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Apesar de tornar pública a realização do procedimento, o Remo não divulgou um prazo para o retorno do jogador, apenas disse que ele só estará apto para jogo na temporada que vem. Vale destacar que a ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

VEJA MAIS

Veja a nota divulgada pelo Remo na íntegra:

O departamento médico do Clube do Remo informa que o atacante Pedro Vitor passou por exame de ressonância no hospital Porto Dias, na tarde desta terça-feira (18).Após exame foi constatada a lesão ligamentar no joelho esquerdo. O atleta passará por um procedimento cirúrgico e está fora do restante da temporada.

No entanto, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o ortopedista do Remo, Jean Klay, para saber mais detalhes do procedimento. O médico permaneceu não dando um prazo para a recuperação do atleta, no entanto revelou que a lesão diagnosticada foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

Lesões no LCA são comuns no futebol, mas são as que mais precisam de tempo de recuperação. O tempo médio de reabilitação para rupturas desta natureza é de cerca de 7 meses.

A lesão

Pedro Vitor no Re-Pa (Igor Mota / O Liberal)

O lance ocorreu ainda no primeiro tempo do clássico Re-Pa. O jogador saiu carregado pelos companheiros e com o joelho esquerdo enfaixado. Quem substituiu o atacante foi Vitor Leque, que desponta como favorito para assumir a posição na equipe até o final da Série C.

Pedro Vitor no Remo

Pedro Vitor era destaque do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Apresentado no Baenão no início da temporada, Pedro Vitor já defendeu o Remo em 29 partidas no ano e marcou cinco gols. Desde o início de 2023, o jogador assumiu a posição de titular, seja com Marcelo Cabo ou com Ricardo Catalá.

No entanto, o melhor momento do jogador com a camisa azulina se deu com o novo treinador. Desde que Catalá chegou no Remo, Pedro Vitor já marcou três gols, todos de fora da área, e ajudou a equipe azulina a conquistar vitórias importantes na Terceirona.

Justamente quando Pedro Vitor não esteve em campo, o Remo passou a colecionar derrotas. Na 12ª rodada, contra o Operário-PR, o jogador não pode ser relacionado por suspensão. Já no Re-Pa, na semana seguinte, saiu de campo machucado.