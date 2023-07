Remo anuncia a contratação do atacante Renanzinho para o restante da Série C

O Remo anunciou a contratação do atacante Renanzinho. Como antecipado por O Liberal e agora confirmado pelo clube, o jogador acertou a vinda para o Leão, após disputar a Série D pelo Cascavel-PR. O atacante chega para ser mais uma opção de ataque para o técnico Ricardo Catalá.

Com 25 jogos realizados em 2023, Renanzinho contribuiu com um gol ao longo da temporada. Sua trajetória no futebol começou na cidade de Campinas (SP), onde integrou as categorias de base da Ponte Preta e, posteriormente, do Guarani, principal rival do clube anterior. Em 2019, teve sua estreia na equipe profissional do Guarani, disputando 11 jogos na Série B nacional. Além disso, participou da Copa São Paulo e do Campeonato Paulista Sub-20 pelo Bugre. No ano seguinte, o atacante ganhou destaque, tornando-se titular da equipe durante a Série B, com 26 partidas disputadas, 3 gols marcados e uma assistência.

Em 2021, Renanzinho continuou sua jornada no time campineiro, enfrentando inclusive o Remo na 25ª rodada da Série B. Naquela ocasião, o Guarani venceu por 2 a 0. A temporada seguinte marcou sua primeira experiência fora de São Paulo, quando foi emprestado ao Manaus. Por lá, fez 13 jogos e marcou dois gols na Série C. Seu caminho também passou pelo XV de Piracicaba, onde ajudou a equipe a conquistar o título da Copa Paulista em seis jogos disputados.

Neste ano, o atacante chegou ao Cascavel, onde rapidamente se firmou no time titular ou como uma opção valiosa saindo do banco de reservas. Participou de 25 dos 30 jogos da equipe até o momento em 2023, destacando-se especialmente durante o campeonato estadual. No entanto, apesar de suas contribuições, o Cascavel ficou com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Athletico.

Renanzinho é a 31ª contratação do Remo para a temporada, um reforço essencial para o técnico Ricardo Catalá, já que a posição é considerada um dos problemas azulinos no ano. Com o desfalque de Pedro Vitor, que se lesionou no joelho e não poderá mais atuar nesta época, as opções para o setor ofensivo estão um tanto escassas. Os concorrentes de posição do novo atacante serão Jean Silva, Vitor Leque e Ronald.

Ficha técnica

Nome: Renan Pereira Muniz Oliveira

Data de nascimento: 26/05/2001 (22 anos)

Naturalidade: Arapirina (PE)

Posição: Atacante (ponta direita e esquerda)

Altura: 1.74 m

Clubes por onde passou: Cascavel, XV de Piracicaba, Manaus, Guarani e Ponte Preta.