Remo: em meio à crise, Fábio Bentes nega racha no elenco, detalha saída de Gasparino e contratações

A semana é de crise e controle de danos no Remo. A derrota no Re-Pa azedou ainda mais o clima entre diretoria e torcida azulina. Cobrado, o presidente Fábio Bentes convocou uma entrevista coletiva no Baenão na tarde desta quarta-feira (19), um dia após apagar suas contas nas redes sociais em meio à cobranças de organizadas e tocedores comuns. A sabatina contou apenas com representantes da imprensa. Alguns dos pontos tocados pelo mandatário foram a repentina saída do executivo Thiago Gasparino, demitido na terça, contratações e possíveis problemas internos com o elenco - algo negado por Bentes.

Sobre isto, inclusive, Fábio Bentes relembrou 2021. Naquele ano o clube encerrou a campanha na Série B rebaixado por, segundo ele mesmo, desobrir tardiamente um racha entre os jogadores.

"O momento agora é de unidade. Eu posso garantir que, diferente de 2021, quando só depois do fim do campeonato ficamos sabendo do que estava acontecendo. Foi uma falha, até conversei com atletas remanescentes que, se havia uma divisão, era para ter sido avisado logo, para que se tivesse feito as intervenções, mas a gente não sente isso agora. A gente tem um grupo que quer muito dar certo, no geral", garantiu o presidente remista.

Bônus para jogadores e funcionários

Em um momento de sinceridade, Bentes ainda revelou que as cobranças são grandes sobre os jogadores, levando inclusive em consideração os altos valores que recebem. Além dos salários em dia, bonificações por metas distribuídas ao longo do ano já ultrapassaram a marca de R$ 1,5 milhão.

"Alguns jogadores estão rendendo abaixo, mas a gente está cobrando para fazer aquilo pelo qual eles recebem para fazer. Teve um tempo que se dizia aqui que 'o Remo fingia que pagava e o jogador fingia que jogava'. Agora não tem quem finja que paga, então tem que jogar. Agora é pago e é pago bem, é premiação alta todos os jogos, salários em dia, recompensa por resultado. Se somar tudo o que eles ganharam de premiação esse ano, dá mais de R$ 1,5 milhão dividido entre os atletas. Então é mais de uma folha a mais e o critério de divisão leva em consideração quem joga mais, os reservas. Até o porteiro leva", revelou.

Demissão de executivo e junta no futebol

A saída de Thiago Gasparino foi oficialzada pelo clube na noite da última terça-feira. O comunicado foi divulgado após o acordo verbal entre a diretoria azulina e o profissional. De acordo com Fábio Bentes, ainda serão negociados os valores da recisão.

Vice-presidente Tonhão, executivo de futebol Thiago Gasparino e presidente Fábio Bentes (Samara Miranda / Remo)

"Não estávamos satisfeitos com algumas circunstâncias e a gente optou por não continuar com o trabalho. O profissional entendeu, foi uma rescisão amistosa e vamos iniciar agora, obviamente, as tratativas de valores a receber, o que faz parte de qualquer recisão contratual, mas ontem a gente já comunicou que não pretende mais trabalhar com ele", resumiu o presidente.

Agora, o cargo ficará desocupado e será exercido por dirigentes estaturários, além de pessoas já ligadas ao futebol. Um novo executivo pode ser contratado posteriormente, mas, até lá, os atuais diretores tocarão negociações, para não perder tempo levando em consideração que a primeira fase da Série C acaba no dia 27 de agosto.

"A gente pretende trabalhar, inicialmente, de duas formas. Primeiro, até pelo tempo exíguo, temos só um mês e meio de competição, o treinador, que já participava do processo, vai continuar partindo dele [indicar nomes e posições]. Em paralelo temos o departamento de análise de desempenho, que está buscando opções no mercado. Por conseguinte, a logística do dia a dia é sempre tocada pelo nosso gerente de futebol, o Raul, que está aqui desde 2015", explicou.

"Se houver necessidade, a gente traz outro profissional, mas, à princípio, a gente vai ter que fazer dessa forma, para não esperar a chegada de outro profissional para continuar no mercado. Temos algumas negociações [com jogadores] em andamento, mas já foram assumidas imediatamente por esses profissionais que eu citei e novas possibilidades eles vão tocar daqui para frente. O importante agora é correr contra o tempo", concluiu Bentes.