Presidente do Remo diz que prestou queixa na delegacia sobre ameaças nas redes sociais

O presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que está sofrendo ameaças de alguns torcedores nas redes sociais. Segundo ele, isso se intensificou desde a última segunda-feira (17), quando o Leão perdeu para o Paysandu pela Série C. Após o aumento das agressões, o mandatário azulino prestou queixa na polícia sobre o caso.

"Tem que haver cobrança, time grande é isso mesmo, mas tenho a sensação de que isso tá se exagerando. Eu mesmo tenho sido vítima de coisas assustadoras. Hoje mesmo eu tive na DIOE, porque tenho recebido ameaças pelo celular. Notifiquei o problema e a polícia vai na casa dele verificar isso. Não posso aceitar essa intromissão na minha vida pessoal, na dos meus filhos e da minha namorada. Não é isso que vai afetar o andamento do Clube do Remo. Quer criticar os fracos desempenhos esportivos, tudo bem. Mas respeite a vida de cada um, porque isso não é correto", disse.

Fábio lembrou que esta não foi a primeira vez que teve a integridade física ameaçada no cargo de presidente do Remo. Segundo ele, em 2019, um torcedor do Paysandu disse que o "pegaria" na rua. Um processo foi aberto sobre o caso e o agressor foi condenado a seis meses de prisão, mas teve a pena abrandada pelo fato de ser réu primário.

"Essa ocorrência de 2019 foi contra um torcedor do Paysandu que disse que ia me pegar. Ele foi condenado a seis meses de prisão, vai ter que me pagar uma indenização de 200 mil. Ele ainda postou mais coisas e pedimos o agravamento da pena. Houve a ameaça. Reclamações, ofensas e xingamentos fazem parte do futebol. Se atenha com as minhas escolhas do Remo, mexeu com a vida pessoal, eu processo. Tem gente que é acostumada a ofender no Twitter e já tem 18 processos. Internet não é terra sem lei. Tudo tem um preço a se pagar. Assim como foi a ameaça, sigo tomando as providências para punir os responsáveis”, contou.