Meia ex-Paysandu, Andrés D’Agostino é novo reforço do Santa Rosa para Segundinha do Parazão

Além do empréstimo de três jogadores vindos do Remo, o Santa Rosa terá a presença de um jogador do Paysandu no elenco que vai disputar a Segundinha do Parazão. A novidade é o meia Andrés D'Agostino, de 20 anos. A informação foi confirmada à reportagem pelo presidente do Santinha, Roma Merabet.

Segundo o mandatário do Macaco Prego da Vila, o jogador chega à equipe junto com o volante Giovanni, também do Papão, que tem 21 anos. Ambos os atletas terão contrato de empréstimo com o Santa Rosa até o final da divisão de acesso do estadual.

Pela mesma modalidade, o empréstimo, o Santinha trouxe cinco jogadores do Remo. São eles: o atacante Ricardinho, o zagueiro Davi, o goleiro Ruan e os laterais Luisinho e Robi. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão.

Talentos da terra

Além das novidades vindas do Paysandu e do Remo, o Santa Rosa está investindo em jogadores do interior do estado. Segundo Roma, peneiras foram realizadas em cidades do Pará para garimpar talentos.

"O Santinha fechou algumas parcerias com os grandes clubes do Pará, mas também realizou duas peneiras no interior. Marapanim e Barcarena foram os lugares que tiveram avaliação técnica neste momento", explicou o presidente.

Segundinha

O Santa Rosa começa seus treinamentos na próxima terça-feira (24) no campo da OAB, em Belém. O primeiro adversário do Macaco Prego da Vila na divisão de acesso do estadual é o Capitão Poço, no estádio do Souza, no dia 19 de agosto.