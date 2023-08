Com passagens em Remo e Paysandu, Netão fecha com Santa Rosa para Segundinha 2023; veja

Depois de montar um plantel que mistura jovens e experientes atletas, o Santa Rosa bateu o martelo e fechou a contratação, por empréstimo junto ao Paysandu, do técnico João Nasser, o Netão, para o comando do time que disputa a segunda divisão do Campeonato Paraense, a Segundinha 2023. O treinador tem a missão de conduzir a equipe à elite do estadual, que no ano passado escapou na semifinal, ao ser eliminado pelo Cametá.

O contrato dele com o Santinha vai até meados de outubro, quando encerra a Segundinha. Netão estreia na competição no dia 19, contra o Capitão Poço. Além deste, o treinador terá na primeira fase jogos contra o Paraense (23/08), Tiradentes (26/08) e Paragominas (30/08).

VEJA MAIS

João Neto, de 41 anos, fez carreira no Clube do Remo, onde permaneceu por cerca de três décadas. Foi atleta de futebol de campo, de futsal, treinador das categorias de base, conquistando títulos como a Copa Norte e inúmeros troféus pelo futsal, tanto como atleta, como treinador, além de ser o responsável por vários anos pela transição de jovens do futsal para o futebol. Entre o fim de 2018 e início de 2019, foi técnico da equipe profissional do Remo, ajudando o time a escapar do rebaixamento à Série D.

Em 2022 passou pelo Santa Rosa, substituindo Rogério Belém no comando do time, mas não conseguiu o acesso na Segundinha. No ano seguinte foi contratado pelo Paysandu, para trabalhar na reformulação das categorias de base do clube por meio de um trabalho integrado entre o futsal e o campo. Netão é o principal responsável pela transição de jovens do salão para o futebol de campo.