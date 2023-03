Após negativa de Netão, auxiliar Rodrigo Reis assume o comando da Tuna no Parazão

A Tuna já possui um novo técnico para o restante do Campeonato Paraense. Rodrigo Reis, campeão da Segundinha pelo Cametá e que era o auxiliar-técnico na Lusa, irá comandar a equipe nos próximos jogos. A informação foi confirmada pela presidente da Tuna, Graciete Maués, ao O Liberal.

“Reunimos, conversamos internamente e decidimos colocar o Rodrigo Reis, de forma interina, à frente da equipe. É um funcionário que já conhece o ambiente, os jogadores, e acreditamos que pode nos ajudar ainda mais”, disse Graciete Maués, mandatária da Águia do Souza.

A Lusa buscou alguns nomes no mercado, como Robson Melo, que teve passagens pela Tuna e atualmente está no Tapajós, além de Netão, que já comandou o Remo e que foi contratado pelo Paysandu para assumir o Sub-20 do Papão, porém, as negociações não avançaram e o clube cruzmaltino optou por Rodrigo Reis para a função.

Rodrigo Reis foi contratado para ser o técnico do Sub-20, porém, foi chamado por Josué Teixeira para ser um dos auxiliares. Josué deixou a Vila Olímpica no último domingo, após derrota para o Remo, de virada, por 2 a 1, pelo primeiro clássico do Parazão 2023.

A Tuna nesta temporada foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, ao ser derrotada para o CSA-AL, por 1 a 0, no Souza. Já no Campeonato Paraense a Lusa está no meio da tabela, na oitava posição com cinco pontos em cinco jogos, atualmente dentro da zona de classificação para a próxima fase, porém, o Tapajós, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, possui três pontos e o sinal de alerta foi ligado na Vila Olímpica.

O próximo adversário da Tuna no Parazão será o São Francisco, no sábado (11), às 10h, no Souza, em Belém, pela sexta rodada.