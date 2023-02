Ônibus da Tuna sofre vandalismo e tem fios cortados na cidade de Bragança; Lusa repudia atos

A Tuna enfrenta o Bragantino na tarde desta quinta-feira, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pela terceira rodada do Parazão, porém, o ônibus que transportou a delegação da Lusa sofreu vandalismo na “Pérola do Caeté” e Tuna repudia atos.

Segundo o motorista do ônibus, Seu Jurandir, essa é a segunda vez em que isso ocorre em partidas do Parazão, sempre em Bragança.

Assista

“Esse é o segundo ônibus nosso que os fios são cortados em dias de jogos. O outro ocorreu no domingo”, disse o motorista da empresa que realiza o transporte dos clubes do Parazão, em um vídeo divulgado pelo departamento de comunicação da Águia do Souza.

A Tuna emitiu uma nota de repúdio sobre o caso

“A Tuna repudia os atos de vandalismo ocorrido na manhã de hoje, em Bragança, relacionado ao corte dos fios do ônibus que transporta a equipe”.