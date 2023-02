Jornalista e comentarista de BBB posta foto com a camisa da Tuna no Twitter; vídeo

Com reality Big Brother Brasil 23 na ativa, o jornalista e comentarista do BBB Chico Barney, é uma das pessoas que mais movimenta as redes sociais, com lives e comentários. Nesta quarta-feira (22), Chico Barney publicou uma foto com a camisa da Tuna Luso Brasileira.

Chico Barney se tornou uma referência em comentários sobre famosos e principalmente sobre reality shows, sempre com bom humor. Barney dessa vez inovou e chamou seus seguidores para uma live vestindo o manto da Tuna.

