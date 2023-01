Marca própria, uniforme antigo e empresa tradicional, veja as camisas dos clubes do Parazão 2023

O Parazão 2023 ainda não começou, os clubes estão realizando amistosos com os técnicos buscando entrosamento e ritmo de jogo às equipes em amistosos. Mas fora das quatro linhas, os clubes já possuem as suas “armaduras” para a disputa do maior estadual da Região Norte. Algumas equipes apresentaram as novas camisas, outros ainda vestirão uniformes da temporada passada. A equipe de O Liberal preparou uma galeria com as camisas doa participantes do Campeonato Paraense 2023.

PAYSANDU

O maior campeão paraense com 49 títulos chega para a disputa com camisa nova. O Papão lançou neste mês a nova coleção da marca própria Lobo, que faz homenagem à participação do Paysandu na Copa Libertadores de 2003.

paysandu Divulgação Divulgação Divulgação

REMO

O Leão Azul chega com o seu tradicional uniforme retrô, ainda da temporada 2022. As camisas do Remo são assinadas pela marca Volt, que veste o Leão desde 2021. Durante o Parazão o Leão terá novos uniformes, a informação foi confirmada com a diretoria do clube.

remo Divulgação Divulgação Divulgação

TUNA

A Águia Guerreira estreou no amistoso contra o Paysandu, no último final de semana, o seu novo uniforme para a temporada 2023. A Lusa assinou contrato com a marca Finta, empresa tradicional e que esteve em conquistas importantes do Paysandu e do Remo.

tuna Ascom Tuna Divulgação

Veja os uniformes dos outros clubes do Parazão

ÁGUIA DE MARABÁ

paysandu Divulgação Divulgação Divulgação

CAMETÁ

Novo uniforme do Cametá (Divulgação)

CASTANHAL

castanhal Divulgação Divulgação Divulgação

INDEPENDENTE

independente Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

CAETÉ

caeté Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

SÃO FRANCISCO

sao francisco Divulgação Divulgação

BRAGANTINO

bragantino Divulgação Divulgação Divulgação

ITUPIRANGA E TAPAJÓS

Os clubes ainda não possuem uniformes definidos.