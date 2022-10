Humorista paraense presenteia Neymar com camisa do Paysandu em Paris; vídeo

Humorista e torcedor do Paysandu, André Martha Filho realizou o sonho de muitos apaixonados pelo futebol: se encontrou com o craque Neymar, atual atacante do Paris Saint Germain e da Seleção Brasileira. O paraense aproveitou o encontro, que ocorreu em Paris, na França, no Estádio Parque dos Príncipes, para presentar o jogador com uma camisa personalizada do Papão.

Nas redes sociais, André compartilhou o encontro com Neymar e registrou o atacante com a camisa bicolor.

André Martha Filho faz parte do videocast Último Lance, de O Liberal. Ele também faz sucesso no Instagram como humorista e comenta sobre o futebol, especialmente sobre o Paysandu, que é o seu time do coração.

VEJA MAIS