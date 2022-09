Após arrancar celular de torcedor, Cristiano Ronaldo é denunciado por 'conduta violenta'; vídeo

O craque português Cristiano Ronaldo pode ser suspenso pela Federação Inglesa de Futebol (FA). O atleta foi denunciado por conduta violenta, após tirar um celular das mãos de um torcedor do Everton. Após uma derrota do Manchester United para os Toffes, no dia 9 de abril, CR7 se irritou com um torcedor adversário, quando se dirigia para o vestiário.

"Cristiano Ronaldo foi acusado de violação da Regra E3 da FA por um incidente que ocorreu após a partida da Premier League do Manchester United contra o Everton no sábado, 9 de abril de 2022. Afirma-se que a conduta do atacante após o apito final foi imprópria e/ou violenta", diz o comunicado emitido pela Federação Inglesa de Futebol.

Relembre:

Cristiano Ronaldo pode ser punido com uma multa, advertência ou suspensão. Em agosto, o a polícia inglesa confirmou que o atleta compareceu voluntariamente à delegacia e tomou uma advertência pelo caso.

“Podemos confirmar que um homem de 37 anos compareceu voluntariamente e foi ouvido em depoimento em relação a uma acusação de agressão e danos morais. O caso está relacionado a um incidente após a partida entre Everton x Manchester United, no Goodison Park, em 9 de abril”, disse.