Após derrota em casa para o Remo, Josué Teixeira anuncia que não é mais técnico da Tuna; veja

A derrota para o Remo no clássico deste domingo foi um baque nas pretensões da Tuna Luso e escancarou a crise vivida no clube. Após o revés, o técnico Josué Teixeira anunciou em entrevista à TV Cultura, que não é mais técnico do time. Apesar disso, ele não entrou em detalhes do porquê da decisão, mas disse que já havia conversado com a presidente do clube, Graciete Maués. O comandante entra para a lista de treinadores que deixaram o cargo no Parazão. Josué é o terceiro, após, Léo Goiano, no Independente, e Arthur Bernardes no Tapajós.

"Eu já tinha decidido há um bom tempo que hoje era meu último jogo aqui, tanto que estou com passagem comprada para terça-feira. Tentamos ao máximo, mas está um pouco difícil mudar uma cultura. Não vou falar mal da instituição, das pessoas. Tenho que sair de forma clara e honesta. Já era previsto isso, já tinha conversado com a presidente, e de novo, mas não vou sair atirando. Não é o meu papel. Cada um que assuma as suas culpas", comentou.

A crítica pareceu ser um aviso direto à diretoria da Tuna. Mas embora não tenha esclarecido os motivos, ele preferiu minimizar os possíveis problemas de bastidores, que impactaram diretamente no fracasso do time neste início de temporada. Além de cair para a sétima posição na classificação geral do Parazão, o time ainda sofreu um amargo revés na Copa do Brasil, ao ser eliminado na primeira fase, após perder em casa para o CSA, no último dia 1.

Na sua última avaliação pós jogo, ele lamentou os erros do time e credenciou a vitória adversária aos deslizes cometidos no próprio grupo. "Lamentar a derrota. Começamos bem, equilibrado, fizemos o gol. Demos espaço para o Remo, que conseguiu empatar o jogo nos nossos erros, uma bola longa. No segundo tempo eles fizeram o gol em outra falha nossa, mas o jogo estava igual. É isso. Sobre o jogo não tem muito o que falar", encerrou. Em 2023, Josué comandou a Tuna Luso em seis partidas, sendo três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.