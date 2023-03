Técnico da Tuna minimiza desclassificação na Copa do Brasil e alerta para clássico contra o Remo

Apesar da desclassificação na Copa do Brasil de 2023, o técnico da Tuna, Josué Teixeira, avaliou positivamente o desempenho da Águia Guerreira na derrota por 1 a 0 para o CSA-AL, na última quarta-feira (1º). De acordo com o treinador cruzmaltino, a equipe tunante encontrou um estilo de jogo eficaz, que deve ser mantido durante a disputa do Campeonato Paraense.

"Fizemos um jogo muito bom, infelizmente não conseguimos o resultado e a classificação, mas o rendimento da equipe nos satisfez. Encaixamos a nossa forma de jogar dentro de um sistema e deveremos manter essa formação para os próximos jogos" disse Josué.

O treinador da Tuna finalizou a entrevista coletiva destacando a importância do clássico contra o Remo, que ocorre no domingo (5), às 10h, no estádio do Souza, em Belém. O treinador convocou a torcida cruzmaltina para comparecer ao jogo.

"O jogo do Remo é super difícil e importante, já que uma vitória nos aproxima da classificação antecipada à próxima fase do campeonato, podendo escolher posicionamento na tabela. Esperamos ter um grande apoio da torcida, assim como tivemos na quarta (1º), para avançar no Parazão", encerrou.

No momento, a Tuna está em 5º lugar na classificação geral do Parazão 2023, com cinco pontos conquistados em quatro partidas disputadas. Por outro lado, o Remo é o líder geral do torneio, com 100% de aproveitamento e 12 pontos ganhos.