Com gol de ex-Paysandu, Tuna perde para o CSA-AL e dá adeus à Copa do Brasil

perdeu para opor 1 a 0 e deu adeus à. O único gol da partida, disputada na tarde desta quarta-feira (1º), no estádio do Souza, foi marcado pelo meia, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, a Lusa até tentou reverter o resultado, mas esbarrou na experiência da equipe alagoana.

Além da vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o CSA-AL ainda garantiu R$ 900 mil em premiação. Vale destacar que ambas as equipes já haviam garantido R$ 750 mil em cotas apenas por participarem do maior torneio mata-mata do país.

Sem a vaga na Copa do Brasil, a Tuna Luso agora volta as energias para a disputa do Campeonato Paraense. No domingo (5), às 10h, a Águia do Souza encara o Remo, no estádio do Souza, pela quinta rodada do estadual. A vida da Gloriosa no estadual, no entanto, não é fácil. O clube cruzmaltino está na 5ª colocação, com cinco pontos conquistados.

A partida

O primeiro tempo no Souza foi de poucas emoções. O CSA-AL tinha mais a bola, mas isso não significou que a Tuna teve poucas chances de abrir o placar. A primeira grande chance da Lusa ocorreu aos 18 minutos da primeira etapa, quando Balotelli não conseguiu finalizar bem em lance cara a cara com o goleiro.

Em uma partida de poucas chances, a experiência do CSA-AL valeu para garantir o resultado. Após bate e rebate na área da Tuna, Tomas Bastos ficou com a sobra de bola e mandou para o fundo do gol. A Lusa até tentou uma pressão na reta final do primeiro tempo, mas não conseguiu marcar.

Já no segundo tempo, a Tuna voltou melhor para o gramado. Nos 10 primeiros minutos, a Águia do Souza criou boas chances e quase abriu o placar em cabeçada de Dedé, logo aos 2 minutos. No entanto, com o passar do jogo, a Gloriosa pareceu cansar, o que abriu espaço para que o CSA-AL pudesse cadenciar o jogo e administrar o resultado.

Na reta final da partida, a Tuna até tentou buscar o empate (o que não adiantaria, já que o resultado classificaria o CSA-AL). Entrou na Águia do Souza o atacante Pulga, que "oxigenou" o setor ofensivo da Gloriosa. No entanto, esse gás extra não foi o suficiente para que a equipe cruzmaltina conseguisse igualar o placar.

Ficha técnica

Tuna Luso 0 x 1 CSA-AL

Primeira fase da Copa do Brasil de 2023

Data: 1º de março de 2023, quarta-feira

Local: Estádio do Souza

Hora: 15h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Quarto Árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Gol: Tomas Bastos 30'/1T (CSA-AL)

Cartões amarelos: David e Garagau (TUN); Almir Luan e Kaio Nunes (CSA-AL).

Tuna Luso: Jader; Bruno (David), Dedé, Iguinho e Garagau (Gabriel); Juninho (Pulga), Felipe Recife e Wallacer; Liniker (Victor Diniz), Whelton e Balotelli. Técnico: Josué Teixeira.

CSA-AL: Dalberson; Jonathan (Celsinho), Paulo César, Xandão e Pará; William Oliveira (Almir Luan), Bruno Matiase Tomas Bastos; Kaio Nunes (Thiaguinho), Ruan (Everton Silva) e João Felipe (Jean Carlo). Técnico: Bebeto Moraes.