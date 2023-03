‘Também acho alto’, diz presidente do Remo sobre preço de ingressos para jogo contra Tuna

Remo e Tuna se enfrentam pela quinta rodada do Parazão, no próximo domingo (5), às 10h, no Estádio do Souza, em Belém. Com a partida se aproximando, a Tuna divulgou, nesta quinta-feira (2), o início das vendas dos ingressos e os valores, que assustaram as torcidas.

Para o jogo, a meia entrada estará custando R$25. Para sócios o ingresso custará R$30 e não sócios R$50. Os altos preços foram motivo de piadas e até revolta por meio das redes sociais. “Nem na Copa do Brasil ontem foi esse valor”, disse uma torcedora nos comentários.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Remo, Fábio Bentes, que falou sobre os altos valores dos ingressos da partida, mas disse não poder fazer nada já que o jogo será na casa da Tuna.

“A Tuna que define o preço e vende, a renda será toda deles, o jogo será no campo deles. Também acho alto, mas não tenho como informar porque decidiram isso”, disse o dirigente.

A equipe de O Liberal também entrou em contato com a presidente da Tuna, Graciete Maués, mas até o momento não obteve resposta.