Marcelo Cabo vê Remo superior em campo e ressalta mudanças táticas no time: 'Tivemos total controle'

Na avaliação do técnico Marcelo Cabo, o Clube do Remo teve novamente um jogo de tempos distintos. Nos primeiros 45 minutos, os titulares tiveram a maior posse de bola, mas acabaram esbarrando no último toque, o que retardou a abertura do placar, mesmo com um adversário praticamente nulo e voltado unicamente para a marcação individual.

"Fizemos um bom primeiro tempo, mas concordo que poderíamos ser mais contundentes. Tivemos o controle do jogo. Sofremos com uma bola parada que poderia nos dar a desvantagem no primeiro tempo. Acho que até por causa disso, da posse e controle, relaxamos um pouco na tomada de decisão. Ao invés de fazermos o mais simples, optamos pelo mais difícil", avalia Marcelo Cabo.

No resumo da primeira etapa, os dois times saíram com o 0 a 0, servindo para que, no vestiário de jogo, Cabo tenha tido uma conversa com o elenco, que resultou em outra postura assim que o árbitro liberou a etapa complementar.

"O intervalo serve para correções. Eu entendi que o Diego estava muito encaixotado pela direita e não tivemos espaço para explorar em profundidade, aí entramos com três meias. Mudei do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. Fiz o Pablo e o Pedro com a perna invertida e o Rodriguinho por dentro, que tem o último passe muito bom. Tanto que foi uma chegada por dentro do Paulinho que fizemos 1 a 0 e a jogada do Pablo, de fora para dentro, nas costas do volante deles, fizemos o segundo", relembra.

"A gente volta no segundo tempo a dar uma relaxada. Comandamos o jogo, com posse, e tiramos o pé do acelerador. A partir daí tivemos quase total controle, não fossem as duas bolas paradas no fim do primeiro tempo e o gol, o Zé Carlos não teria tocado na bola o jogo todo. Acho que faltou capricho no terço final, o acabamento da jogada para que a gente pudesse estender o placar", complementa, sem desmerecer o adversário, que soube se defender e ainda saiu com um gol de honra.

"Acho até que foi justo, porque a equipe deles foi valente, mas fizemos por merecer o placar positivo. Hoje fizemos um bom segundo tempo, mas o meu trabalho é para fazer os dois tempos no mesmo nível e fazer um jogo de excelência".

Próximo compromisso do Remo

Depois de assegurar a passagem às quartas de final, o Leão Azul agora volta as atenções para o Campeonato Paraense, onde tem o clássico contra a Tuna Luso, no próximo domingo (5).

A Tuna vem cabisbaixa devido à eliminação da Copa do Brasil, mas isso não serve de consolo ao treinador, que vai, a partir da reapresentação nesta quinta-feira, estudar as opções à disposição, para montar a onzena com o menor número de perdas possíveis. "Hoje tivemos dois jogadores com virose e eles foram vetados. O Kanu estreou, os garotos da base estrearam. Eles não estão para fazer número. Provavelmente vamos usar mais, pois quero deixar o grupo homogêneo e dar uma rotatividade. A partir de amanhã vamos pensar melhor na sequência de jogos pela frente", encerra.