Depois de três assistências contra o Cametá, Lucas Mendes foca na classificação do Remo na Copa BR

Se a vitória do Remo contra o Cametá, pelo Campeonato Paraense, teve como destaque o atacante Fabinho, o maior responsável pela visibilidade do artilheiro foram as assistências precisas do lateral-direito Lucas Mendes, que "serviu" três bolas na medida, dentro da área cametaense para o complemento do companheiro. Virada a página do Parazão, o jogador espera repetir o feito na estreia da Copa Verde, nesta quarta-feira, diante do Humaitá-AC, pelas oitavas de final.

O confronto será no Baenão, mesmo palco onde, três dias antes, o Clube do Remo teve um jogo tenso contra o Cametá, que acabou lhe valendo um cartão vermelho após se envolver em uma confusão com jogadores do time adversário. Apesar de desfalcar o time na sequência do estadual, o atleta considera que houve uma superação técnica e física da equipe, dada a quantidade de jogos que o time vem disputando nos últimos dias, por três competições diferentes. Além do Parazão, o Remo está na Copa do Brasil e, agora, na Copa Verde.

"Nunca tinha acontecido isso (três assistências). Fiquei muito feliz por esse jogo de domingo e espero fazer mais vezes para ajudar o Clube do Remo. Acho que foi um bom jogo, embora o time tenha se cansado no segundo tempo, mas isso faz parte devido o pouco tempo para descanso e os jogos que estamos disputando nos últimos tempos", avalia o lateral, que admitiu não ter muitas informações sobre a equipe do Humaitá-AC.

"O professor tem passado algumas situações do time deles, acho que até o dia do jogo teremos mais informações. No entanto, é um time de qualidade e não podemos ir para o jogo sem nada. O professor vem passando justamente para que possamos fazer um bom jogo dentro de casa", reforça. Para o duelo desta quarta-feira, outro fator de força para os azulinos é a presença da torcida, que no último domingo compareceu em peso para apoiar o time.

"Eu acho que as expectativas são as melhores. A gente tem consciência da importância desse jogo de amanhã. Sabemos da qualidade da equipe do Humaitá, mas temos ciência da força que recebemos do nosso torcedor. E isso tem sido fundamental. E com o trabalho que tem sido feito, temos tudo para sair com a vitória. É entrar focado e ir atrás da classificação", encerra.

Remo x Humaitá-AC se enfrentam amanhã, às 19h, no Baenão, pelas oitavas de final da Copa Verde 2023, em jogo único. Quem vencer avança na competição, em caso de empate a vaga na próxima fase será decidida nas penalidades. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.