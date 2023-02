Copa Verde: Remo pode ter novidades no ataque na partida contra o Humaitá-AC

Em menos de uma semana, três jogos por três competições diferentes. Esse é o Remo, que terá pela frente o Humaitá-AC, nesta quarta-feira (29), às 19h, no Baenão, pela Copa Verde. O clube paraense tenta o bicampeonato da competição e poderá ter a estreia do atacante Jean Silva.

O jogador se recuperou de uma lesão que o tirou de todas as partidas do Leão Azul na atual temporada. No último jogo, contra o Cametá, pelo Parazão, Jean Silva apareceu entre os relacionados, porém, o técnico Marcelo Cabo, não utilizou o jogador, que deve ser uma das opções na competição regional.

Aos 33 anos, Jean Silva foi contratado pelo Remo ainda no ano passado, realizou toda a pré-temporada, jogou amistosos, mas sofreu uma contusão que o tirou dos jogos. Com a provável ausência de Muriqui, que saiu sentido dores na coxa contra o Cametá, Jean Silva se torna uma opção. Outro fator que conta para que Jean Silva seja utilizado é a maratona de jogos que o Remo vai atravessando, entre partidas do Parazão, Copa Verde e também Copa do Brasil.

Experiente, Jean Silva já rodou por vários clubes do Brasil. O atacante teve passagens por Avaí-SC, Tombense-MG, Operário-PR, América-RN, Joinville-SC, Brasil de Pelotas-RS, Sampaio Corrêa-MA, Vila Nova-GO e por último defendeu as cores do Figueirense-SC.

Jogo Remo x Humaitá-AC

Remo x Humaitá-AC se enfrentam amanhã, às 19h, no Baenão, pelas oitavas de final da Copa Verde 2023, em jogo único. Quem vencer avança na competição, em caso de empate a vaga na próxima fase será decidida nas penalidades. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.