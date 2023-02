Remo inicia venda de ingressos para partida contra Humaitá-AC, pela Copa Verde 2023

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Humaitá-AC, pela segunda fase da Copa Verde de 2023. O duelo ocorre nesta quarta-feira (1º), no estádio Baenão, em Belém, e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

De acordo com o serviço de jogo, divulgado pelo Leão Azul nesta segunda-feira (27), os ingressos custam R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 60,00 para as cadeiras. Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas do Remo e também podem ser adquiridos por meio da internet (www.ingressosa.com.).

Gratuidades

De acordo com o Remo, a distribuição de ingressos para gratuidades, assim como a retirada de bilhetes de meia-entrada serão feitas no Ginásio Serra Freire na quarta-feira (1º), dia do jogo, das 9h às 17h.

Para que o atendimento dos torcedores seja realizado da maneira mais prática possível, o Remo dividiu o serviço no Serra Freire em duas partes. Pela manhã, das 9h às 14h, haverá apenas a retirada de bilhetes de meia. Vale lembrar que esses ingressos devem ser reservados online, na terça-feira (28), pelo site www.ingressosa.com.

Já à tarde, o Serra Freire atende às gratuidades (PCD e idosos). O serviço será realizado das 16h às 17h. Vale destacar que os idosos, a partir de 60 anos, devem portar documento com foto. Já as pessoas com deficiência precisam apresentar o documento original e oficial com foto, documento que comprove direito ao benefício, acompanhados do laudo médico original.