Com desfalques em campo, Remo goleia Humaitá-AC no Baenão e garante vaga nas quartas da Copa Verde

Clube do Remo e Humaitá fizeram um jogo corrido na noite desta quarta-feira (1º), pelas oitavas de final da Copa Verde. Em disputa, uma vaga na fase seguinte em apenas um confronto. Mesmo com quatro desfalques, incluindo o goleiro Vinícius, o Leão Azul se apresentou diante da torcida e, mais ofensivo, conquistou a vitória por 4 a 1. Os azulinos aguardam o vencedor de São Raimundo-RR e São Francisco-AC. Os gols foram marcados por Fabinho, Ícaro duas vezes e Rodriguinho.

Em boa parte do primeiro tempo os dois times adotaram posturas diferentes em campo. Naturalmente, por estar diante da torcida, os azulinos foram mais agressivos e desde os primeiros minutos investiram nas jogadas rápidas. Assim, o Leão tentou explorar os ataques mais pelos lados, utilizando o posicionamento de Lucas Mendes para achar o ataque, na figura de Fabinho e Pedro Vitor. No entanto, o Humaitá-AC conseguiu se fechar na defesa, dificultando as investidas, que esbarravam na forte marcação nos homens de área.

Logo aos seis minutos, uma troca de passes na área do Humaitá achou Fabinho em posição legal e o atacante fez o arremate rasteiro no canto, defendido pelo goleiro Babau. Os azulinos até ensaiaram alguma pressão. Dois minutos depois, Diego Tavares achou Pedro Vítor dentro da área. O atacante pulou mais alto que os defensores e fez o cabeceio para nova defesa de Babau.

Aliás, Pedro Vitor foi um dos principais jogadores na movimentação criativa durante a primeira etapa. Aos 20, o meia entrou pela esquerda, driblou dois zagueiros e cruzou para Richard Franco. O volante não conseguiu finalizar e a bola acabou longe da meta do Humaitá. Durante todo primeiro tempo o cenário foi basicamente favorável aos donos da casa. O Humaitá levou algum perigo na reta final da primeira etapa, quando Caetano cruzou na área remista buscando Diego, mas a zaga interviu e a bola passou perto do gol de Zé Carlos.

2º Tempo

Na etapa final o Clube do Remo voltou disposto a achar o gol e logo foi premiado graças ao oportunismo do atacante Fabinho, que completou o rebote oferecido pelo goleiro Babau, após chute rasteiro de fora da área de Paulinho Curuá. O técnico Marcelo Cabo aproveitou para fazer a primeira mudança, lançando Rodriguinho no lugar de Diego Tavares. Aos 10 minutos, Pablo Roberto fez boa jogada individual e entrou na esquerda da grande área, sendo derrubado pela defesa. O árbitro marcou a penalidade e Ícaro ampliou para os azulinos.

Aos 20 o Humaitá teve outro bom momento com Alesson. O atacante recebeu na pequena área e tentou se desvencilhar para fazer o arremate, mas a defesa tirou pela linha de fundo e cedeu o escanteio. Na cobrança a bola foi afastada para o meio-campo. Com a partida sob controle, o técnico Marcelo Cabo botou os reservas em aquecimento, mas quem surpreendeu foi mesmo Rodriguinho, que marcou um belo gol depois de passe adocicado de Pablo Roberto, ampliando a vantagem para 3 a 0.

A vantagem elástica, no entanto, não abateu o Humaitá, que conseguiu deixar sua marca logo após a bola ser colocada em jogo. Em cobrança de escanteio, Paulinho Curuá acabou desviando em cima da própria meta, diminuindo a vantagem para 3 a 1. Nem bem a bola voltou a rolar, os azulinos imprimiram nova pressão e conseguiram mais um gol, o segundo de Fabinho, completando jogada na pequena área e dando à partida status de goleada.

Com o time mais à vontade, Marcelo Cabo fez algumas mudanças e tirou Fabinho e Paulinho Curuá para as entradas de Kanu e Pingo. O time manteve a ofensividade. Jean Silva por muito pouco não fez o quinto, completando cruzamento de Kanu, mas a bola passou por cima do gol adversário. Embora tenha criado novas oportunidades, faltou o toque final para marcar o quinto, o que não tirou o brilho da vitória por 4 a 1 e a classificação na Copa Verde.

Próximo jogo

No próximo domingo, o Clube do Remo entra em campo novamente pelo Campeonato Paraense, no clássico contra a Tuna Luso, a partir das 10 da manhã, no estádio do Souza.

Ficha técnica:

Local: estádio Evandro Almeida

Hora: 19h

Árbitro: Marcos Mateus Pereira-MS

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Marcelo Grando-MS

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes-PA

Cartões Amarelos: Diego Guerra, Pingo (Remo)

Remo: Zé Carlos; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra (Diego Ivo), Raí; Richard Franco, Paulinho Curuá (Pingo), Pablo Roberto (Jean Silva), Pedro Vitor; Diego Tavares (Rodriguinho) e Fabinho (Kanu).

Técnico: Marcelo Cabo

Humaitá-AC: Babau; Vinícius, Douglas, Diego, Marquinhos; Caetano, Aldair, Dudu (Pisika), Rafagol (Alesson); Eduardo (Índio) e Felipinho

Técnico: Álvaro Miguéis