Com o Remo na disputa, veja a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, trazendo informações essenciais para os fãs do futebol de base, nesta segunda-feira (11). Os duelos estão programados para começar já nesta quarta-feira (13), com o Remo, único representante paraense na fase, em campo.

Às 19h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Porto Alegre (RS), o Remo visita o Grêmio. O Leão vem de eliminar o Ceará na primeira fase - 4 a 1 em jogo único - e o São Raimundo-RR nas oitavas - 10 a 0 no placar agregado. Já o Grêmio venceu o Inter nos pênaltis e, nas oitavas, bateu o Athletico-PR por 2 a 1 no agregado.

Já a volta será uma semana depois. Também numa quarta-feira, dia 20 de setembro, o Leão recebe o Tricolor Gaúcho às 19h, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa de ambas as partidas pelo O Liberal e portal OLiberal.com.

Quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Jogos de ida

13/09, 15h - Fluminense x Corinthians - Vale das Laranjeiras

13/09, 19h - Grêmio x Remo (PA) - Estádio Airton Ferreira da Silva

14/09, 15h - CSA x Bahia - Estádio Rei Pelé

14/09, 16h15 - Sampaio Corrêa x Cruzeiro - Castelão

Jogos de volta

19/09, 19h - Corinthians x Fluminense - Parque São Jorge

20/09, 19h - Remo x Grêmio - Baenão

21/09, 15h - Bahia x CSA - Pituaçu

21/09, 16h30 - Cruzeiro x Sampaio Corrêa - Arena Vera Cruz