Remo aparece entre as 20 melhores médias de público do Brasil; veja mais

Embora esteja fora de qualquer competição oficial, desde a eliminação na primeira fase da Série C, o Clube do Remo manteve sua média de público entre as maiores do futebol brasileiro na temporada de 2023. O recente levantamento, que coloca o Flamengo na liderança, deixa o clube azulino na 19ª posição, com 12.407 torcedores por jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ao todo, o Clube do Remo disputou 21 partidas em competições oficiais, sendo o único representante da Série C que aparece no ranking. Além da Terceirona, o time disputou o Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil. Apesar do volume elevado nas arquibancadas, na última partida pela Série C, o time levou apenas 2.080 torcedores ao Baenão, na partida contra o Altos, contribuindo para um prejuízo total de R$ 24.297,51.

Os maiores públicos registrados em 2023

Comparado ao ranking de junho, a lista dos 20 principais times permanece inalterada, embora alguns tenham ganhado posições enquanto outros caíram. Os sete primeiros colocados mantiveram suas posições, com Flamengo e São Paulo liderando, seguidos por Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Bahia e Grêmio. Entre aqueles que viram melhorias em suas classificações, destacam-se Fortaleza, Vasco, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Vitória e Sport.

O recorde da temporada continua sendo a final da Supercopa do Brasil, que ocorreu no Mané Garrincha e contou com 67.422 pagantes, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentaram. O Flamengo, líder na média de público, foi responsável por 15 dos 20 maiores públicos na temporada como mandante.

SAIBA MAIS



O público mais expressivo do Flamengo ocorreu durante o segundo jogo da Recopa Sul-Americana, quando enfrentou o Independiente del Valle no Maracanã e reuniu 65.739 pagantes, apesar de ter sido derrotado nos pênaltis após vencer por 1 a 0. Enquanto isso, o São Paulo alcançou sua maior presença de torcedores, com 62.093 espectadores, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, no Morumbi.

Entendendo o cálculo do público no boletim financeiro

A fórmula para determinar o número de pagantes é calculada da seguinte maneira: somamos a quantidade de ingressos utilizados, conforme registrado no borderô do jogo, que geraram receita, ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que não geraram receita, ou seja, os ingressos zerados na arrecadação.

Maiores médias de público pagante em 2023

1º Flamengo - 53.666

2º São Paulo - 44.825

3º Corinthians - 39.781

4º Palmeiras - 38.951

5º Fluminense - 35.452

6º Bahia - 32.130

7º Grêmio - 31.122

8º Fortaleza - 29.075

9º Vasco - 27.613

10º Atlético-MG - 26.966

11º Internacional - 26.765

12º Cruzeiro - 23.428

13º Ceará - 23.111

14º Athletico-PR - 23.001

15º Coritiba - 22.127

16º Botafogo - 18.539

17º Vitória - 14.215

18º Sport - 13.521

19º Remo - 12.407

20º Criciúma - 12.056



Fonte: Espião Estatístico