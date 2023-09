Ex-Remo e Paysandu, Leandro Cearense fecha com time da ‘Segundinha’ do Parazão; confira

O atacante Leandro Cearense, que possui passagens por Remo e Paysandu, vai defender uma equipe da Série B1 do Parazão nesta temporada. O jogador assinou contrato com o Santos-PA, clube que está classificado às quartas de final da Segundinha.

Cearense já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear no próximo jogo do Santos no torneio. Na primeira fase, o Peixe terminou na primeira colocação do Grupo B e se classificou diretamente à Terceira Fase da competição. O clube de Moju aguarda nos mata-matas o vencedor do duelo entre União Paraense e Sport Belém.

Leandro Cearense jogou no Paysandu entre 2015 e 2017, período em que disputou a Série B do Brasileiro, edições da Copa Verde e Copa do Brasil pelo clube. Com a camisa alviceleste foram mais de 100 jogos, 25 gols, dois títulos estaduais e um regional, a Copa Verde de 2016.

Já no Remo, Cearense teve uma passagem mais curta. Em 2013 e 2014, o jogador atuou em 22 partidas com a camisa do Leão e marcou 11 gols. Ele ajudou o clube a conquistar o Parazão de 2014 e disputou a Série D do Brasileirão naquele ano.

Leandro já se encaminha pra fase final da carreira. Com 38 anos, o atacante já defendeu o Caeté e o Trem-AP nesta temporada, somando 25 jogos e seis gols marcados. Além disso, o jogador tem passagens por clubes como Fortaleza, ABC, ASA, Moto Club e Castanhal.