No Parazão B1, Capitão Poço e Izabelense classificam em primeiro; quatro jogos fecham quinta rodada

O Campeonato Paraense B1 já conheceu os primeiros classificados à próxima fase. No grupo A da competição, o Capitão Poço desbancou o Paraense em casa e garantiu a ponta da tabela, além da vaga imediata na terceira fase. Outras quatro partidas complementam a quinta rodada nesta quinta-feira.

A vitória do Capitão Poço por 1 a 0 levou o time aos 10 pontos, na primeira posição isolada. Em segundo lugar vem o Santa Rosa, seguido pelo Paragominas. Os dois jogaram na Arena Verde e empataram em 1 a 1. Com isso, ambos vão disputar a segunda fase, com a obrigação de enfrentar os 2º e 3º colocados de outras chaves.

Já o Tiradentes, que jogou e perdeu na quarta rodada para o Santa Rosa, é o primeiro rebaixado à terceira divisão, acumulando até aqui apenas um ponto pelo grupo A.

Pelo grupo C, o União Paraense derrotou o Pinheirense por 2 a 1 e avançou ao terceiro lugar. A liderança, porém, ainda é do General da Vila, com sete pontos e está classificado para a próxima fase.

Demais jogos

Nesta quinta-feira (31), quatro partidas acontecem pela quinta e última rodada da primeira fase. No Ceju, Sport Belém e Izabelense se enfrentam. Já o Ninho do Japiim, em Castanhal, será palco para Santos e Fonte Nova. O Izabelense é o líder do grupo B, com seis pontos, seguido de perto da Esmac, também com seis. Logo abaixo estão Santos (5 pts), Sport Belém (4 pts) e Fonte Nova (3 pts).

A tarde outras duas partidas serão disputadas. Parauapebas e Canaã jogam às 15h30, no Rosenão; no Benezão, no mesmo horário, jogam Atlético Paraense e Gavião Kyikatejê. Os dois ocupam a penúltima e última posição no grupo D, com dois e um ponto, respectivamente.