Parazão B1 tem rodada de oito jogos a partir desta quarta-feira (23); veja os confrontos

Oito jogos marcam a terceira rodada do Campeonato Paraense B1, a popular "Segundinha", a partir desta quarta-feira (23). As 16 equipes entram em campo para a disputa da antepenúltima rodada da primeira fase, que define os classificados para a sequência da competição. Ao final, os dois melhores sobem ao Parazão de 2024.

Nesta quarta-feira serão realizadas as primeiras cinco partidas. Entram em campo Paraense x Santa Rosa, Capitão Poço x Tiradentes, Izabelense x Santos, Sport Belém x Esmac e Canaã x Gavião Kyikatejê. Na quinta-feira (24), jogam Vila Rica x Pinheirense e Parauapebas x Carajás. Encerrando a rodada, na quinta-feira (25), duelam São Raimundo e União Paraense.

A primeira fase tem ainda outras duas rodadas para definir os classificados. O sistema de disputa da Segundinha foi dividido em quatro grupos com cinco clubes cada. Os três primeiros seguem na competição, porém, os primeiros colocados de cada chave vão direto para a terceira fase, enquanto os 2º e 3º lugares disputam a primeira quarta de final.

A partir da terceira fase, o sistema segue no formato eliminatório, até a grande final com as duas melhores campanhas. No grupo A, a liderança está com o Capitão Poço, seguido por Paragominas e Paraense. Já no grupo B, quem está na ponta é o Santos, tendo o Sport Belém e a Esmac logo atrás. O Pinheirense lidera o grupo C, enquanto Vila Rica e Amazônia seguem no segundo e terceiro lugar, respectivamente. No quarto e último grupo, a liderança está nas mãos do Parauapebas, enquanto Atlético Paraense e Carajás completam o trio da liderança.

Jogos da 3ª rodada do Parazão B1

23/08

- Ceju 2 (9h30)

- Paraense x Santa Rosa

- Ceju 1 (9h30)

- Sport Belém x Esmac

- Estádio Municipal José Rufino de Souza (15h30)

- Capitão Poço x Tiradentes

- Estádio Edilson Abreu (15h30)

- Izabelense x Santos

- Estádio Municipal Benezão (15h30)

- Canaã x Gavião Kyikatejê

24/08

- Ceju 2 (9h30)

- Vila Rica X Pinheirense

- Estádio Rosenão (16h)

- Parauapebas x Carajás

25/08

- Estádio Panterão (15h30)

- São Raimundo x União Paraense