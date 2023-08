Com oito jogos, 'Segundinha' do Parazão fecha a segunda rodada; veja os resultados

No CEJU ocorreram três partidas. A Esmac empatou sem gols com o Fonte Nova. O Paragominas se recuperou da derrota na primeira rodada e venceu o Tirandentes por 3 a 1. Já o Vila Rica derrotou o União Paraense pelo placar de 1 a 0. Outro que venceu foi o Santos, que derrotou o Sport Belém, também por 1 a 0, no Centro de Treinamento do Castanhal, na Cidade Modelo.

Em Icoaraci, no Estádio Abelardo Conduru, o Pinheirense empatou em 1 a 1 com o Amazônia, mesmo placar de Gavião Kyikatejê x Parauapebas e Carajás x Atlético Paraense.

Agenda

A terceira rodada da Segundinha inicia na próxima quarta-feira (23), com os seguintes jogos:

Paraense x Santa Rosa, no CEJU, às 9h30

Sport Belém x Esmac, no CEJU às 9h30

Capitão Poço x Tiradentes, no Estádio José Rufino Leão, às 15h30

Izabelense x Santos, no Estádio Abreuzão, às 15h30

Canaã x Gavião Kyikatejê, no Estádio Benezão, às 15h30

A segunda rodada do Parazão Série B1, a famosa "Segundinha", teve sequência neste final de semana. Oito partidas foram disputadas com destaque para o empate do Santa Rosa e do Paragominas. A rodada iniciou com quatro jogos no sábado (19). O Santa Rosa, com o goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians, estreou na competição diante do Capitão Poço, no Souza, em Belém e as equipes ficaram no 1 a 1.