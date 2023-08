Partida da ‘Segundinha’ no CEJU viraliza por rede furada e vestiário improvisado; vídeo

O empate de 3 a 3 entre Esmac e Izabelense, pela primeira rodada da Série B1 do Parazão - a Segundinha - viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (16). Várias imagens do jogo, evidenciando as péssimas condições do Campo 2 do CEJU, local do jogo, chamaram a atenção dos torcedores. Entre os problemas estão a falta de vestiários e as redes dos gols furadas.

O problema com as metas, inclusive, causou uma polêmica entre os jogadores. Um dos tentos da Esmac foi marcado em cobrança de pênalti. Imagens que circulam nas redes sociais registram que a bola ultrapassou a linha da meta do Izabelense, mas furou as redes do gol. O lance foi bastante questionado por jogadores do Frangão da Estrada, mas foi validado pela arbitragem. Confira:

Além da partida entre Esmac e Izabelense, o CEJU recebeu outra partida nesta primeira rodada do Parazão B1. Pela manhã, Tiradentes e Paraense empataram pelo mesmo placar, 3 a 3, mas no campo 1 do centro de treinamento.

FPF promete estruturas

Buracos ficam próximos do gramado (Akira Onuma / O Liberal)

Questionada sobre os problemas no CEJU, a Federação Paraense de Futebol (FPF), responsável pela administração do local, disse que realizará obras estruturantes no centro de treinamento em breve. Segundo o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o local deve receber vestiários e iluminação artificial.

"Somos uma Federação que ainda está lutando para se reestruturar. Temos um projeto de revitalização do CEJU, com a implantação de vestiários e iluminação de campos. Não pra esse campeonato, mas para o decorrer do segundo semestre. O problema fica mais evidente porque vários clubes da Segunda Divisão não apontam estádios pra jogar. Então, o CEJU vira a única alternativa pra eles. Eu concordo com as críticas ao CEJU, mas se fecharmos o local, o campeonato acaba", explicou.

Próximos compromissos

A segunda rodada da primeira fase do Parazão B1 começa no sábado (19) e domingo (20). Desta vez, o CEJU vai receber três partidas, ao invés de duas.