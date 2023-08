Série B1 do Parazão 2023 começa nesta quarta-feira (16); cinco jogos abrem a fase de grupos

A Série B1 do Campeonato Paraense 2023 começa nesta quarta-feira (16), com cinco partidas. A bola vai rolar na competição que define os últimos dois clubes que disputarão a elite do Parazão 2024. A antiga Segundinha, que vai para a 38ª edição, ocorre até o dia 29 de outubro.

Esta primeira fase é dividida por grupos, sendo que os primeiros colocados vão para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros fazem o playoff. O Cametá é o atual campeão do campeonato, enquanto o São Francisco ficou com o vice em 2022.

Regulamento

Neste estágio inicial, as equipes se distribuem por grupos estrategicamente elaborados, onde a competição se desenrolará - apenas em jogos de ida. Os primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados trilharão o caminho do playoff, na busca por garantir seu lugar na próxima etapa.

A competição é formada por 20 clubes divididos em quatro grupos contendo cinco times em cada um. São 16 equipes que mantiveram sua posição na segunda divisão ao longo do ano passado, juntamente com Paragominas e Amazônia Independente, que foram rebaixados da elite. Além disso, há Paraense e Pinheirense, que vieram da Série B2.

Sub-23

A Segundinha, persistindo em sua tradição, segue sob as diretrizes do regulamento voltado para jogadores sub-23, com uma concessão de somente cinco atletas com idade superior a 23 anos, por equipe, em cada confronto, com a exceção concedida aos goleiros.

Confira as chaves da Série B1

Grupo A: Capitão Poço, Paragominas, Santa Rosa, Tiradentes e Paraense

Grupo B: Esmac, Fonte Nova, Izabelense, Santos-PA e Sport Belém

Grupo C: Amazônia, São Raimundo-PA, Vila Rica, União Paraense e Pinheirense

Grupo D: Atlético-PA, Canaã, Carajás, Gavião e Parauapebas

Tabela da primeira rodada da Série B1

Quarta-feira (16)

Grupo A

Tiradentes x Paraense, às 9h30, no CEJU

Paragominas x Capitão Poço, às 19h, na Arena Verde

Grupo B

Fonte Nova x Sport Belém, às 9h30, no CEJU

Esmac x Izabelense, às 9h30, no CEJU

Grupo D

Capitão Poço x Canaã, às 15h30, no Rosenão

Quinta-feira (17)

Grupo C

Pinheirense x São Raimundo, às 9h30, no Abelardo Conduru

Amazônia Independente x Vila Rica, às 9h30, no CT da Desportiva

Grupo D

Atlético Paraense x Parauapebas, às 16h, no Rosenão