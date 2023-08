Pinheirense goleia Vila Rica e se garante nos mata-matas da 'Segundinha' de 2023

A Série B1 do Parazão, a "Segundinha", teve mais uma goleada na manhã desta quinta-feira (24). No Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), o Pinheirense bateu o Vila Rica por 4 a 0. Com o resultado, o General da Vila assegurou vaga entre os três primeiros do Grupo C e disputará os mata-matas da divisão de acesso do estadual.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 20 minutos da primeira etapa inicial, por Yuri. Logo depois, aos 35, Arthur ampliou o marcador. Já no segundo tempo, aos 7 minutos, Jefferson fez o terceiro. Daniel fechou o placar em cobrança de falta aos 41.

A vitória deixou o Pinheirense na liderança da chave, com sete pontos. A posição classificou o time aos mata-matas. Ainda não se sabe, porém, se a equipe disputará a segunda fase ou entrará direto nas quartas de final. Tudo dependerá da posição final do clube dentro do Grupo B.

Duas partidas encerram a terceira rodada da Segundinha. Ainda nesta quinta-feira (24), às 16h, o Parauapebas encara o Carajás, no Rosenão. Já na sexta-feira (25), o São Raimundo recebe o União Paraense, às 15h30.