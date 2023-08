Santa Rosa goleia e Esmac assume liderança do grupo no início da terceira rodada da 'Segundinha'

Dois jogos abriram a terceira rodada da Série B1 do Parazão, a "Segundinha" na manhã desta quarta-feira (23). As partidas ocorreram no mesmo local, o Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em Belém.

No Campo 1, a Esmac bateu o Sport Belém por 2 a 1. Os gols da equipe de Ananindeua foram marcados por Pecel e Marlon. Já Guly diminuiu para o time da capital. O resultado fez com que a Esmac saltasse momentaneamente à liderança do Grupo B do torneio.

Já no Campo 2, o Santa Rosa aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 em cima do Paraense. O grande craque do jogo foi o meia Adauto, que marcou três gols, sendo um deles de falta. Wallace e Rogerinho completaram o marcador e deram ao Macaco-Prego da Vila a primeira vitória no torneio. O craque do jogo falou sobre a importância da vitória ao final da partida.

"Esse resultado foi um alívio pra equipe. Conseguimos a nossa primeira vitória, depois de uma partida aguerrida na primeira rodada, mas tivemos um jogo mais tranquilo aqui. Na hora da falta, achei o melhor ângulo e decidi cobrar e consegui fazer o gol", disse Adauto.

Nesta tarde, quatro partidas encerram a primeira parte da terceira rodada da Segundinha. Simultaneamente, às 15h30, o Capitão Poço encara o Tiradentes, o Izabelense recebe o Santos-PA e Canaã enfrenta o Gavião Kyikatejê. Um pouco mais tarde, às 16h, será a vez de Parauapebas e Carajás duelarem no Rosenão.