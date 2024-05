Real Madrid garante 36º título espanhol e se isola como maior campeão da LaLiga

O Real Madrid se consagra como campeão espanhol da temporada 2023/24. A derrota do Barcelona para o Girona confirmou o título antecipado da equipe de Vini Jr. e seus colegas, que acumulam 87 pontos e não podem mais ser alcançados nas últimas quatro rodadas de LaLiga. Esta é a 36ª taça na história do clube merengue.

Após o título do Barcelona na temporada anterior, o Real Madrid volta a erguer o troféu, marcando sua terceira conquista nos últimos cinco anos. O clube é o maior campeão da história, com 36 taças, nove a mais que o Barça, que está em segundo lugar no ranking, com 27 títulos – o Atlético, com 11, ocupa a terceira posição.

Desde o início do Campeonato Espanhol em 1929, apenas nove equipes diferentes conquistaram o título, sendo que a competição foi interrompida apenas entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.

Com quatro jogos restantes, a equipe de Carlo Ancelotti ainda pode alcançar 99 pontos. Caso alcance essa marca, o Real Madrid terá a segunda melhor campanha de um campeão na história de LaLiga. Os líderes do ranking são o Real Madrid de José Mourinho na temporada 2011/12 e o Barcelona de Tito Vilanova na temporada 2012/13, ambos com 100 pontos cada.