Remo vence Grêmio-RS no Baenão, mas é eliminado da Copa do Brasil Sub-20

O Remo venceu o Grêmio por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (20), no Baenão, mas foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20. O Simba saiu atrás do placar, mas virou o marcador com gols na segunda etapa. Apesar disso, pelo fato de ter perdido o jogo de ida em Porto Alegre por 5 a 0, a equipe paraense deu adeus à competição nas quartas de final.

Com a eliminação, o Simba foca as atenções para o Campeonato Paraense Sub-20. A competição, que tem o Remo como atual campeão, começa no dia 22 de outubro. O torneio é importante para a equipe azulina porque classifica o campeão para a Copa do Brasil Sub-20 do ano que vem.

Já o Grêmio-RS segue na disputa da Copa do Brasil Sub-20 de 2023. A equipe gaúcha enfrenta nos mata-matas o vencedor do duelo entre Cruzeiro-MG e Sampaio Corrêa-MA. No jogo de ida, os times empataram em 1 a 1 e farão o jogo de volta nesta quinta (21), às 16h30, em Minas Gerais.

O Remo sabia que teria uma missão quase impossível diante do Grêmio, então utilizou o clima amazônico a seu favor. A partida, que inicialmente deveria ocorrer à noite, foi remarcada para às 15h. O objetivo era que as altas temperaturas pudessem prejudicar o clube do sul do país.

No entanto, no início do jogo isso pareceu não alterar o desempenho dos tricolores. O Grêmio tinha mais a posse de bola, criava mais chances e abriu o placar aos 24 minutos, com Nathan Ribeiro.

O gás do Grêmio, no entanto, pareceu ter acabado na segunda etapa. O Remo voltou do intervalo melhor e passou a amassar a equipe gaúcha em busca do resultado no tempo final. O primeiro sinal de reação ocorreu aos 16 minutos, com o gol de empate de Kanu.

O Simba até teve um jogador expulso, o meia Zé Guilherme, aos 33 minutos. Porém, o ímpeto ofensivo continuou o mesmo. Aos 41, Felipinho virou o jogo, em bela cobrança de falta, e Viery - contra - aumentou ainda mais a vantagem azulina aos 52.

O resultado poderia ser ainda mais elástico para o lado do Remo. Aos 39 minutos, o meia Ramires, que teve recentemente o contrato renovado com o clube, perdeu um pênalti. No entanto, o tento desperdiçado não fez falta ao Simba.

Confusão

Após o apito final, alguns jogadores de Remo e Grêmio começaram a trocar empurrões no meio do gramado. O clima ficou pesado entre os atletas, mas logo as comissões técnicas dos clubes e a arbitragem apareceram para controlar os ânimos.