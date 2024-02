Remo: Zagueiro pode ser trunfo na luta pela classificação na Copa do Brasil contra o Porto Velho

O Remo terá pela frente nesta terça-feira (20), o Porto Velho-RO, fora de casa, ás 16h30, na estreia do clube na Copa do Brasil 2024. O Leão Azul possui na defesa um jogador importante, tanto para conter as jogadas dos adversários, mas também na construção dos ataques azulinos. O zagueiro Ligger, teve um papel fundamental no último jogo do Remo, na vitória por 3 a 1, diante do Tapajós, pelo Parazão. O atleta participou efetivamente de dois gols e pode ser um trunfo do técnico Ricardo Caralá, diante do Porto Velho, pela Copa do Brasil.

Ligger foi um dos reforços do clube para a temporada 2024 e esteve em campo em quatro partidas pelo Remo, todos eles como titular da equipe. O zagueiro afirmou que se aventurar no ataque é uma de suas características e afirmou que costuma conhecer as movimentações dos colegas de time para tentar dar passes precisos, que os deixem em uma posição confortável buscando o gol.

“Particularmente gosto bastante de ser participativo nessa construção de jogadas, procuro sempre jogar para frente e buscar as melhores opções, para que meus companheiros já recebam o passe em uma condição de progredir para o último terço defensivo do adversário. Ainda estou conhecendo melhor meus companheiros, entendendo as movimentações deles. Mas sempre vou tentar fazer isso, pois já é uma característica minha de jogo”, disse.

Experiente e com rodagem, zagueiro de 35 anos falou do confronto diante do Porto Velho e da importância da competição para o Remo, clube que já foi semifinalista da Copa do Brasil.

“Temos o início de uma nova competição e a vitória [diante do Tapajós] dá moral para esse próximo compromisso. É uma nova competição, dessa vez eliminatória, mas o trabalho continua. Vamos trabalhar para poder fazer uma grande partida e buscar o objetivo que é a classificação”, falou.

O Remo encara o Porto Velho-RO, nesta terça-feira (20), às 16h30, no Estádio Aluizio Ferreira, em Rondônia (RO), pela primeira fase da Copa do Brasil 2024, em jogo único. O Remo, por ter uma posição melhor que o adversário no Ranking Nacional de Clubes da CBF, possui a vantagem do empate para avançar na competição mais democrática do futebol brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance no Portal OLiberal.com.