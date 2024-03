Centroavante do Paysandu quer garantir liderança isolada em jogo contra o Castanhal

Contra o Castanhal, no próximo domingo (3), o Paysandu tem a oportunidade de selar a liderança da primeira fase do Parazão, garantindo a tranquilidade para decidir sua vida em casa, diante do oitavo colocado. É nessa expectativa que o elenco bicolor tem trabalhado, sob as ordens do técnico Hélio dos Anjos, que deve, mais uma vez, fazer experimentos na equipe titular, ampliando as chances para um atacante disposto a mostrar serviço.

Desde a sua chegada ao bicolor, o atacante Ruan Ribeiro teve duas oportunidades, ambas nos últimos dois jogos, contra Canaã, pelo Parazão, e Ji-Paraná, pela Copa do Brasil. Nos dois casos ele substituiu Jean Dias, e nessa expectativa se coloca à disposição para mais uma oportunidade entre os titulares do Papão.

"Vai ser um jogo muito importante, né?! Um jogo importante para a equipe, para o grupo. Assim a gente pode dar sequência nas competições. É importante vencer, é importante buscar os três pontos e alcançar o primeiro lugar da competição para poder nos dar vantagens. E sobre a titularidade eu vou continuar trabalhando forte e continuar sendo uma opção para o professor e quando ele achar que eu estou merecendo", avalia o centroavante, que trouxe na bagagem a artilharia pelo Palmeiras, na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado.

Hoje, em outra esfera profissional, ele se diz bastante animado, sobretudo com o excesso de compromissos, que, para alguns, pode ser um problema. "O calendário está bastante cheio. Jogo atrás de jogo, teve uma sequência de jogos fora agora, muita viagem, um grupo um pouco cansado por conta das viagens mas acredito que Paysandu oferece a melhor logística possível, então acredito que a gente vai chegar bem para os jogos e para desempenhar o máximo melhor possível e buscar as vitórias e as classificações".

"Para o desafio contra o Japiim da Estrada, ele espera que o time mude a postura e volte a finalizar com maior eficiência, garantindo a liderança isolada do Parazão diante da torcida. "Nos últimos jogos criamos algumas oportunidades, mas infelizmente não concluímos em gols. Para esse jogo, no entanto, a minha expectativa é muito grande, porque eu não cheguei a jogar com o apoio total da torcida. Vai ser muito importante pra gente também. Tentar desempenhar o meu melhor futebol, para poder ajudar o grupo a sair vitorioso".