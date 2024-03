Líder do Parazão, Paysandu tem cinco jogadores ‘pendurados’ para última partida da primeira fase

Com o final da primeira fase do Campeonato Paraense se aproximando, o Paysandu, líder da competição, tem um único motivo para se preocupar: os jogadores “pendurados”. A equipe bicolor enfrenta o Castanhal na 8ª e última rodada, no próximo domingo (3), e tem cinco jogadores que podem ser punidos por conta da quantidade de cartões amarelos.

Os jogadores pendurados são: Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges e Val Soares. Todos eles tem risco de ficar de fora do primeiro jogo da próxima fase caso tomem um terceiro cartão amarelo na oitava rodada.

VEJA MAIS

Para os outros jogadores, o saldo de cartões deve ser zerado na segunda fase, a menos que alguém seja expulso ou receba três cartões amarelos seguidos na partida.

A bola rola entre Paysandu e Castanhal a partir das 15h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A equipe bicolor espera apenas mais uma vitória para se consagrar líder absoluto do Parazão, e chega para o desafio com a energia renovada após a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Enquanto Castanhal quer garantir a permanência no G-8 e a classificação para a segunda fase, sem se aproximar da zona de rebaixamento.